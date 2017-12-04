Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in öldürülmesi

04.12.2017 23:54:17

Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürülmesinin ardından oğlu Salah, Yemen halkına ve Salih yanlılarına Husilerden "intikam alma" çağrısında bulundu.

Salah Salih babasının öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen halkından destek istedi.

Yemen halkına ve Salih yanlılarına Husilerden intikam alma çağrısında bulunan oğul Salih, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinden de ağabeyinin "zorunlu ikametini" kaldırmasını talep etti.

Salih şu ifadeleri kullandı:

"Kanayan bir kalp olarak, BAE ile Körfez ülkelerine ağabeyim Tuğgeneral Ahmed Ali Abdullah Salih'in zorunlu ikametini kaldırma ve İran milislerinin elindeki Sana ile diğer kentlerin kurtarılmasına destek olma çağrısında bulunuyorum."

Yemen ordusunun en etkili gücü olan Salih yanlısı Cumhuriyet Muhafızları Güçleri'nin Komutanı Tuğgeneral Ahmed, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin ordudaki düzenlemelerinin ardından Yemen'in Abu Dabi Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Ali Abdullah Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi (GHK) partisi, 2015 yılından bu yana BAE'de bulunan Ahmed'in zorunlu ikamete tabi tutulduğunu açıklamıştı.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru hükümete karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık cumartesi sabahından bu yana taraflar arasında silahlı çatışmalara dönüşmüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Salih'in de bugün Husiler tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı.



