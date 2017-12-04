Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in öldürülmesi

04.12.2017 23:27:12

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle iş birliği yaptığını belirterek, "Düşmanın (koalisyon güçleri) güçlenmesini hedefleyen komplo büyük ölçüde başarısızlığa uğratıldı." dedi.

Husi, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürülmesinin ardından örgüte ait El-Mesire televizyon kanalından yaptığı açıklamada, Salih'i "sadakatsizlik ve ihanetle" suçladı.

"Düşmanın güçlenmesini hedefleyen komplo büyük ölçüde başarısızlığa uğratıldı" diyen Husi, yaklaşık 3 yıldır müttefiki olmasına rağmen Salih'in kendilerine yönelik "darbe" hareketini erken anladıklarını kaydetti.

Husi, Salih'in koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Salih'in yandaşlarını Husiler aleyhinde ayaklanmaya çağırması ve koalisyon güçleriyle yeni bir sayfa açıldığını ilan etmesi, onlara geri dönmeleri yönündeki çağrılarımızı engellemedi. Ancak onlar bu çağrılarımızı bizim zayıflığımız ve yenilgimiz olarak algıladılar, cesaretlendiler."

- "Salih'i bu sona sürükleyen Birleşik Arap Emirlikleridir"

Öte yandan Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam da yine Mesire kanalına yaptığı açıklamada, Salih yanlılarının devlet kurumlarını hedef alarak büyük bir suç işlediğini ve koalisyon güçleriyle birlikte tehlikeli bir komploya katıldıklarını savundu.

Salih'i ihanetle suçlayan Abdusselam, "Salih'i bu sona sürükleyen Birleşik Arap Emirlikleridir." ifadesini kullandı.

Öldürülen eski Cumhurbaşkanı Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GHK) mensuplarıyla bir sorunları olmadığını vurgulayan Abdusselem, "Kongre bizim siyasi mecliste ve düşmanla mücadelemizdeki ortağımız. Aramızdaki iş birliğinin güçlendirilmesi en büyük isteğimiz." diye konuştu.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru hükümete karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık cumartesi sabahından bu yana taraflar arasında silahlı çatışmalara dönüşmüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Salih'in de bugün Husiler tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı.