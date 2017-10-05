Eski kaymakamın FETÖ'den gözaltına alınması
ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer tutuklandı
05.10.2017 14:14:28
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan Özer'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen ve adliyeye sevk edilen Soner Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dikmen Kaymakamlığının ardından Ardahan Valilik Müşavirliği görevine atanan ancak göreve başlamadan açığa alınan Özer, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ekim'de gözaltına alınmıştı.