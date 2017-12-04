Eski Katalan yöneticiler hakkındaki iade talebi

04.12.2017 15:45:07

Belçika mahkemesinin, eski Katalonya özerk yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakanın İspanya'ya iade edilip edilmemesine ilişkin kararını 14 Aralık'ta vereceği bildirildi.

Puigdemont ve 4 eski bakan, haklarındaki tutuklama ve iade talebi nedeniyle Belçika'da ikinci kez mahkemeye çıktı. Sabah saatlerinde başkent Brüksel'deki mahkeme binasına gelen eski Katalan yöneticiler, içeride yaklaşık 4 saat kaldı.

Puigdemont'un avukatı Paul Bekaert, duruşma sonunda yaptığı açıklamada, mahkemenin eski Katalan yöneticiler hakkındaki iade talebine ilişkin kararını 14 Aralık'ta vereceğini açıkladı.

Bu kişiler haklarındaki suçlamaların Belçika'da cezaya tabi olmadığını, dolaysıyla iade talebinin de temelinin bulunmadığını söyleyen Bekaert, "Ayrıca İspanya'da insan haklarının engellenmesi tehlikesini de vurguladık." dedi.

- Süreç

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, yasa dışı bir referandumun ardından kasım ayında tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine merkezi hükümet, Anayasa'nın 155. maddesini işleterek Katalonya yönetimini görevden almış, parlamentoyu feshetmiş ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gitme kararı almıştı.

Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanan üst düzey 20 ayrılıkçı Katalan siyasetçiden 5'i şartlı 2'si şartsız serbest bırakılmış, 8'i tutuklanıp cezaevine gönderilmiş ve Brüksel'e kaçan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ile 4 eski bakan hakkında "Avrupa Tutuklama ve İade Emri" çıkarılmıştı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, bu kişiler hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak Belçika'ya iletmişti. Belçika Federal Savcılığı tarafından atanan soruşturma hakimi ise 6 Kasım'da söz konusu kişiler hakkında şartlı serbest bırakma kararı almıştı.

Bu kişiler, İspanya'ya iade edilmeleri durumunda "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından yargılanacak ve suçlu bulunmaları durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtilmişti.



