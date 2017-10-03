Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani öldü

03.10.2017 16:33:25

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Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani hayatını kaybetti.Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin tedavi için gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden Talabani'nin 83 yaşında olduğu bildirildi.Talabani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak'ın "Kürdistan Yurtseverler Birliği" Lideri Celal Talabani'nin komada olduğu bildirilmişti.