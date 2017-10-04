Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin ölümü

04.10.2017 10:54:07

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin naaşının hayatını kaybettiği Berlin'den cuma günü Irak'a getirileceği belirtildi.

KBY Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Süleymaniye kentindeki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Berlin'de bir hastanede hayatını kaybeden Talabani'nin cenazesinin cuma günü Irak'a getirileceğini ifade etti.

Talabani'nin iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yapmasından dolayı başkent Bağdat'ta resmi bir uğurlama töreninin yapılabileceğini dile getiren Pire, daha sonra naaşının Süleymaniye kentine getirileceğini söyledi.

Pire, bölgenin içerisinde olduğu mevcut güvenlik durumundan dolayı Talabani'nin nereye defnedileceğine henüz karar verilmediğini ancak taziye kabullerinin cumartesi günü Süleymaniye'de yapılacağını belirtti.











