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Eski Fenerbahçe muhabirinden ses getirecek açıklamalar! Cem Arslan ile Timetürk Spor'un yeni konuğu Fatih Saboviç oldu

Eski Hürriyet muhabiri Fatih Saboviç, Timetürk Youtube kanalında yayınlanan Cem Arslan ile Timetürk sporun yeni konuğu oldu. Renkli görüntülere sahne olan programda Fatih Saboviç'in hayatına yakından tanıklık edildi.

2022-09-21 20:24:27

Eski Hürriyet muhabiri Fatih Saboviç, Timetürk Youtube kanalında yayınlanan Cem Arslan ile Timetürk sporun yeni konuğu oldu. Renkli görüntülere sahne olan programda Fatih Saboviç'in hayatına yakından tanıklık edildi. Fenerbahçe'ye olan aşkını hiçbir zaman kaybetmediğini dile getiren Saboviç, birçok medya kuruluşunda farklı pozisyonlarda görev aldığını bunların da kariyeri ve kişisel gelişimi için önemli rol oynadığını dile getirdi.

Samimi açıklamaları ile dikkat çeken Fatih Saboviç, Yugoslavya'nın hala bir ütopya olduğunu dile getirdi.

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