Eski Başyaver Yazıcı'ya 18 yıl hapis cezası

04.10.2017 15:25:52

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Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi ile ilgili davada suikast girişimine yardım eden isimlerden eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali yazıcı'ya 18 yıl hapis cezası verildi.Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar aşamasına gelen duruşmada 43'u tutuklu 46 sanıklı 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi' davasında mahkeme, Başyaver Ali Yazıcı hakkındaki kararını da açıkladı. Başyaver Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu. Ali Yazıcı'ya suikasta yardımdan dolayı 18 yıl ağır hapis cezası verildi. Yazıcı'nın Ankara'daki 2 ayrı dosyadan yargılanması devam ediyor.