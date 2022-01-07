DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Elitaş'tan 'emekli milletvekili maaşı' açıklaması
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı kaçta? Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Trabzonspor'un kaç puanı var?
Borsada yabancılar satışa mı geçti? BIST verileri nasıl seyretti? Brent petrolün seyri ne yönde?
Defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek kurtarılamadı
İran, Dünya Bankasından Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 90 milyon dolar kredi aldı
Oğlunu öldüren gelinine sahip çıktı: Cezaevinden çıkarın
112 ihbarlarının yarısı asılsız çıktı
FIFA En İyiler Ödülleri'nde aday sayısı değişti
Borsa günü yükselişle tamamladı
İsrailli diplomat Avrupa Birliği heyetini azarladı
Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi ayçiçek yağı nerede üretiliyor?
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı
TOGG’dan bir hamle daha! İmza atıldı
Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını 'abartılı' buluyor
THY’den Kazakistan'a özel tahliye seferi

Eşini öldürüp oğlunu eve çağırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oturan Cafer Gülkaya (70), tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı (69) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı. Eve geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaşan Ferhat Gülkaya'nın şikayeti üzerine baba Gülkaya gözaltına alındı.

2022-01-07 19:47:26

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşandı. İşçi emeklisi Cafer Gülkaya, henüz sebebi belirlenemeyen tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle eşi Safiye Gülkaya'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Safiye Gülkaya'nın omzuna ve göğsüne isabet etti. Olayın ardından Cafer Gülkaya, oğlu Ferhat Gülkaya'yı telefonla arayıp, eve gelmesini istedi. Eve gelen Ferhat Gülkaya annesini kanlar içinde görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safiye Gülkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

070120220743584219644

Polis ekipleri, katil zanlısı Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

İran’da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi

İran’da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi

İran’ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, iki yıl önce Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin heykeli yakıldı.
‘Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bilgi kirliliği var’

‘Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bilgi kirliliği var’

Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bir çok bilgi var. Durum böyle olunca bilgi kirliliği de kendiliğinden oluşuyor. Kazakistanlı Gazeteci Nazgul Kenzhetay yaşananları anlattı.
Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı

Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı

İstanbul’da KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler.” dedi.
Sadakataşı İdlib’de cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı İdlib’de cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği, İdlibli mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda cami ve okul açılışlarına devam ediyor. Bölgede bulunan dernekyardım ekibi açılışlarla birlikte zekât, gıda kumanyası ve kışlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirdi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş