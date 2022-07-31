Eşini bıçaklayan adam o anları İnstagram'da paylaştı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı (22) bıçakla ağır yaralayan Onur Aslan (26), olayın ardından eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Aşağı Mahalle'de Onur Aslan isimli erkek, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşi Rabia'yı karnından bıçaklayıp kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPTI

Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Onur Aslan, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi.