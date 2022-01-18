Eşine taciz sanığını adliye çıkışı vurdu

En Çok Erkeklerde Görülen Böbrek Taşı, Kadınlarda da Artmaya Başladı

Hayat kalitesini ciddi oranda etkileyen böbrek taşları daha çok erkeklerde görülse de son yapılan bir araştırma kadınlarda da taş görülme yüzdesinin artış gösterdiğini ortaya koydu. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İlter Alkan, 2021’ de Amerika’da yapılan ‘İdrar Yolu Taşlarında Cinsiyet Farklılıkları’ araştırmasına göre kadınlarda böbrek taşı oranının artmasının altında yatan nedenleri değerlendirdi.