Esenyurtta ev tekstil ürünleri satan mağaza alev alev yandı

Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağazada ve üst kata sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın çıkan mağaza tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binanın üst katlarında bulunan dairelerin balkon ve pencerelerinde maddi hasar meydana geldi.