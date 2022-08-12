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Esenyurt'ta çıplak zenci skandalı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu siyahi bir şahıs, cadde ortasında çırılçıplak spor yaparken görüntülendi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

2022-08-12 12:03:54
İnsan dengede durmak ister

İnsan dengede durmak ister

Denge şovu yapan sporcu internette viral oldu.
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan çivi yazılı tabletlerde 4 bin yıl önce bölge halkının kurutulmuş karides, balık ve pastırmanın atası olarak nitelendirilen kurutulmuş et tükettiği ortaya çıktı.
Yediği balla sersemleşen ayıyı bulan ormancı konuştu

Yediği balla sersemleşen ayıyı bulan ormancı konuştu

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı
‘Ayasofya Camii diskotek olsun’ teklifi!

‘Ayasofya Camii diskotek olsun’ teklifi!

Ayasofya Camii'nin yakın tarihte şaşırtıcı tekliflerle gündeme geldiğini hatırlatan tarihçi Murat Bardakçı, caminin geçmişiyle ilgili çarpıcı arşiv bilgiler paylaştı
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