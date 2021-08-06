Esed rejiminin saldırdığı siviller Dera'yı terkediyor
Rejim, 3 yıl aranın ardından ise merkezdeki Dera el-Beled Mahallesi'ni Rusya'nın desteğiyle tam kontrolüne almak için harekete geçti. Muhaliflerin buna karşı çıkması üzerine rejim güçlerinin 29 Temmuz'da başlattığı saldırılar devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin il merkezine yaptığı havan ve topçu saldırıları yüzünden halihazırda Dera el-Beled Mahallesi ile bitişiğindeki Sed Yolu ve Dera Kampı mahallelerinde son bir haftadır göç hareketi yaşanıyor.