Erzurum'u dolu vurdu
Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandıErzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı
Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandıErzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı
Atatürk büstüne saldıran şüpheliye 29 yıl hapis istendi
Tekirdağ'da 28 Mart'ta 3 farklı okulda Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazdığı tespit edilen şüpheli Günhan Daştan (48) hakkında 3 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Daştan'ın DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden bazı kişilerle birden çok kez irtibatı olduğu, eylemini DEAŞ'ın hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve DEAŞ üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
İHH ekipleri sel bölgelerinde köylere ulaştı
Batı Karadeniz’de meydana gelen selin ardından Bartın, Sinop ve Kastamonu’da faaliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, elektrikleri kesik olan, yolları kapalı olan köylere yardım ulaştırmaya başladı. İHH Afet Yönetim Birimleri, 230 kişilik ekiple bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor diğer yandan ise mağdurlara insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.
6 yeni milli silah vitrine çıkıyor
Düzce'de yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek. Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'deki en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF'te bu yıl 6 yeni ürünün lansmanını yapacaklarını söyledi. Kızıltan, 'Yeni sunacağımız ürünler arasında SAR-9 modelimizin 3 yeni ürünü var. Sarsılmaz ailesinin en küçük silahı SAR-9 SC (sub-kompakt), SAR-9 SP (bastırıcılı) ve SAR-9 Gen 2 modelimiz... Silahlarımızı sektöre başta tetikler olmak üzere yeni değişikliklerle sunuyoruz. Yine SAR 127 MT (uçaksavar) ve SAR 56 (piyade tüfeği) silahlarımız da fuarda yerini alacak.' dedi.