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Erzurum'daki deprem sonrası görüntüler

AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

2021-11-19 18:45:40

Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor." dedi.

Toplam 4 köyde hafif hasarlar olduğunu ifade eden Memiş, "Vatandaşlarımızın çadır talepleri olabilir, devletimizin tüm birimleri sahada. Vatandaşlarımızı okullarda da barındıracak durumdayız. Yaralımız yok. Elektrik hatlarında sorun var, o sorunu gidermeye çalışıyoruz." dedi.

AFAD, Erzurum'daki depremde bir kişinin yaralandığını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Saat 15.40'ta Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki 12 saniye süren depremin yerin 5,18 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği anımsatıldı.

Açıklamada, depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum'un Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının 3,04 kilometre olduğu kaydedildi.

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Biriminden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde şu ana kadar Marifet köyünde 1 vatandaşın yaralandığı bildirildi. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibin görevlendirildiği belirtilerek Erzurum İl AFAD Müdürlüğünce olay yerine 6 araç ve 24 personelin sevk edildiği kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre de haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmadı. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğunun öğrenildiği ve kara yolları ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

Türk Kızılayın Erzurum ve Ağrı'da 3 ikram ve bir haberleşme aracını olay yerine yönlendirdiği, hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikal halinde olduğu ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma kapandı

Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü. Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Bakan Kurum: Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. AA

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