Erzincan'daki hava harekatı

05.10.2017 11:07:02

Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalındaki hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde, Refahiye ilçesi Gülen Ormanları bölgesi Molla Ahmetler mezrası mevkisinde, bir grup terörist insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Bu tespit üzerine F-4 savaş uçakları ve diğer hava araçlarıyla bölgeye hava harekatı düzenlendi.

İlk etapta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında bölgeye sızan jandarma komando timleri arazi arama taraması sonucu 5 teröristin cesedine ulaştı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.