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Erzincan'daki darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında eski Tuğgeneral Çağlar, Albay Tonğ ve Yrd. Doç. Dr. Karagöz'ün de bulunduğu 15'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi- Eski Tuğgeneral Çağlar:- 'Darbeciler başarılı olsaydı muhtemelen burada yargılanacak kişi yine ben olacaktım. Çünkü gelen sıkıyönetim em

Erzincan'daki darbe girişimi davası
05.10.2017 00:46:25
Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ile meslekten ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz'ün de bulunduğu 15'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Murat Akçay, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın, Mehmet Fatih Kandemir ile tutuksuz yargılanan Ali Ölmez, Murat Akçay, Hamit Öz, Murat Akbaş, Hakan Korkmaz, Aydın Çuvalcı, Cem Yeşilyurt ve Gürsel Bayram hazır bulundu.

Diğer sanıklardan Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Murat Orhan Tonğ, Şakir Akbulut, Adem Tosun ve Cihan Bayır tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tanık Kara Pilot Albay B.A. duruşmada, 15 Temmuz günü Çağlar'ın, pilotların hazır olması talimatını verdiğini söyledi. B.A, "15 Temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında Çağlar beni telefonla arayarak, Tunceli'deki operasyonlar nedeniyle helikopterlerin hazır edilmesi talimatını verdi. Ben tarafıma verilen emir ve talimatları pilotlara aktararak hazır olmalarını istedim." dedi.

- "Erzincan'da çok trajik şeyler olabilirdi"

Diğer bazı tanıkların ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Başbakanlık ile Erzincan Valiliğinin davaya müdahil olma taleplerinin kabul edilmesini, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaa sonrası söz alan sanık eski Tuğgeneral Çağlar ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Çağlar, darbe girişimi sırasında sadece birliklerde tedbirler aldıklarını ileri sürerek şunları söyledi:

"Darbeciler başarılı olsaydı muhtemelen burada yargılanacak kişi yine ben olacaktım. Çünkü gelen sıkıyönetim emrini uygulamadık. Kesinlikle onlarla hareket etmedim ve eylemlerine katılmadım. Bunlarla hareket etseydim Erzincan'da çok trajik şeyler olabilirdi. Ben bunca şeye karşı ödüllendirilmemi beklerken maalesef şu an cezaevindeyim. Tunceli'deki terör olayları nedeniyle pilotlara 'hazır ol' emrini ben verdim. Hatta kabartma harita üzerinde o bölgenin incelenmesini istedim."

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınması ve taleplerin değerlendirilmesi için duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı olan eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ve eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 15'i tutuklu 22 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar hakkında "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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