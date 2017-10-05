Erzincan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

05.10.2017 11:12:56

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.Erzincan'ın Refahiye ilçesi Gülen Ormanları bölgesi Molla Ahmetler mezra mevkiinde 4 Ekim Çarşamba günü saat 17.50 sıralarında insansız hava araçlarıyla terörist grup tespit edildi. Teröristler F4 savaş uçakları ve diğer hava araçları vasıtasıyla ateş altına alındı. Arazi arama tarama faaliyeti ve temas araması maksadıyla bölgeye sızdırılan Jandarma Komando Timleri 5 teröristin cesedine ulaştı.Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.(Abdullah Aslan/İHA)