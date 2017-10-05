Erzincan'da 5 PKK'lı öldürüldü

05.10.2017 10:56:19

Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK'lı terörist savaş uçakları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Erzincana 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Gülen Ormanları bölgesi Molla Ahmetler Mezrası yakınlarında dün akşam saat 18.00 sıralarında İHA tarafından en az 5 kişi olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist grubu tespit edildi. F4 savaş uçakları ve diğer hava araçlarıyla düzenlenen operasyonda PKK'lıların üzerlerine bomba yağdırıldı.

Hava harekatının ardından jandarma komando timlerinin bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin cesedine ulaşıldı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklama da bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.