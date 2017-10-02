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Ersun Yanal: İki takım da iyi oynadı. Sahadaki herkes iyi niyetliydi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 sona eren Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Yanal, iki takımın da iyi futbol oynadığını belirterek, 'Sahadaki herkes iyi niyetliydi' diye konuştu.

Ersun Yanal: İki takım da iyi oynadı. Sahadaki herkes iyi niyetliydi
02.10.2017 06:29:52


Beşiktaş deplasmanında 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle dönen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Futbol adına çok güzel bir akşam olduğunu söyleyen Yanal, "İki takımın da ortaya koyduğu mücadele ve atmosfer, tribünlere gelenlere iyi bir akşam yaşattı. İki takımın da oyun oynama ve futbol oynama iştahı çok iyiydi. Özellikle son 20 dakikada bulduğumuz pozisyonlarda öne geçme şansı da yakaladık. Kalıcı olmak ve zirvede kalmak için bu maç çok önemliydi. Özellikle oyuna sonradan giren Castillo, Rodallega ve Yusuf, hamlelerin karşılığını verdi. Rodallega'nın durumu iyi. Bundan sonraki maçlarda Trabzonspor, yememesi gereken golleri yememeye devam etmesine ihtiyacı var. Ama bugün Beşiktaş'ın ofansif gücünü bir yere koymak gerekir. Bizim de defansif zaaflarımızı gidermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"REKABET BAŞKA, KAVGA BAŞKA"

Kafasına darbe alan Rodallega'nın durumunun iyi olduğunu söyleyen Yanal, Olcay Şahan'ın attığı golden sonra sevinmemesinin eleştirilmesine ise, "Futbolda rekabet başka bir şey, kavga başka bir şey. Olcay'ın Beşiktaş'ta çok güzel günleri geçti. Ancak şu anda bizim futbolcumuz. Büyük bir güçle maçını yaptı ve golünü attı. Bunun altında bir şey aramak rekabet değil, vahşilik. Rekabetin yeri saygı duyulması gereken bir nokta. Bence bu durumun üzerinde çok fazla durulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hafta içerisinde birçok açıklamasında istifa çağrılarıyla ilgili yorum yaptığını sözlerine ekleyen Yanal, takımın savunmasıyla ilgili olarak da, "Bu konuda gelişmek zorundayız. İlerleyen haftalarda daha da iyi noktaya geleceğiz" dedi.

Maçın hakemiyle ilgili de konuşan Yanal, "Hakemlerin de formsuz dönemi oluyor, formda dönemi oluyor. Bunlar çok normal. Futbolun en güzel tarafı bilinmeyen yönü" açıklamasını yaptı.

"BUGÜN SAHADAKİ HERKES İYİ NİYETLİYDİ"

Takımın genç yeteneği Abdülkadir'le ilgili olarak konuşan Ersun Yanal, şunları söyledi:

"Abdülkadir henüz 17 yaşında. Gelişim sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu süreçleri geçirmesi gerekiyor. Önünde çok büyük bir süreç var. 35 yaşına kadar oynasa çok uzun bir süre var. Yusuf Yazıcı da aynı şekilde. Bu çocukların gelişmesi için beklemek gerekiyor, 2 maç sonunda A Milli Takım konusunun açılmasını yanlış buluyorum."

Maç içinde Talisca'nın hareketinin kırmızı kartı gerektirip gerektirmediği sorusunu da yanıtlayan Yanal, "Talisca o pozisyonda ıska geçti. Hakem verebilir, vermeyebilir bu önemli değil. Ben bugün sahadaki herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Tüm oyunculara teşekkür ediyorum. Hakem de iyi niyetliydi. Talisca'nın pozisyonunu görmüş ya da görmemiş. Hakemlerimizin de iyi olmasını temenni ediyoruz. Bakın Cüneyt Çakır gitti Avrupa'da çok önemli maçlar yönetti ve gururumuz kabardı. Başka hakemlerimiz de çıksın ve bu şekilde yükselsin" diyerek sözlerini tamamladı.



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