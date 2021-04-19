Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler nereli kaç yaşında? Mütercimler İmam hatipliler için ne demişti?

Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Erol Mütercimler'i 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erol Mütercimler İmam hatipliler için ne demişti? Erol Mütercimler'in kim olduğunu merak edenler de Erol Mütercimler kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Erol Mütercimler ne iş yapıyor? Erol Mütercimler nereli kaç yaşında?

Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Erol Mütercimler'i 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erol Mütercimler İmam hatipliler için ne demişti? Erol Mütercimler'in kim olduğunu merak edenler de Erol Mütercimler kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Erol Mütercimler ne iş yapıyor? Erol Mütercimler nereli kaç yaşında?

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkında skandal ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında geçtiğimiz aylarda dava açılmıştı. Açılan davada karar verildi. Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar ertelendi. Vatandaşlar da Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler İmam hatipliler için ne demişti? gibi soruları araştırmaya başladı.

Erol Mütercimler kimdir?

Erol Mütercimler 1954 yılında Kars'ta köy enstitüsü öğretmeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Erol Mütercimler Türk yazar, asker, fizikçi, araştırmacı ve televizyon programcısıdır.

Erol Mütercimler tüm öğrenim yaşamı İstanbul'da geçti. Liseyi İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lisesi'nde tamamlamıştır. Deniz Harp Okulundan ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun olmuştur. Deniz Kuvvetleri'nde bir süre Fizik öğretim üyeliği, Beşiktaş Deniz Müzesi (İstanbul Deniz Müzesi) müdürlüğü yaptı ve bunun ardından Avustralya'ya gitti. SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını Avustralya'da yapıp akademik çalışmasını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Deniz tarihi çalışmalarıyla tanınan Mütercimler, Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. Haliç, İstanbul Ticaret, Doğuş üniversitelerinde Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi. Şu anda Halk TV'de Gürkan Hacır ile birlikte "Şimdiki Zaman-Pazar" adlı haber programı ve Meltem TV'de Selim Kotil'le beraber "Akıl Oyunu" programını yapmaktadır. Ayrıca kendi youtube kanalında görüşlerini paylaşmaktadır. Bugüne kadar kısa radyo oyunları, çeşitli dergilerde yazıları ve belgesel senaryolarının yanı sıra yirmi bir kitaba imza atmıştır.

Son olarak Suna adlı sinema filminde 68 kuşağından bir karakteri canlandırmıştır.

Erol Mütercimler İmam hatipliler için ne demişti?

Erol Mütercimler'in 7 Eylül 2020 tarihindeki bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili olarak söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıltı. Erol Mütercimler İmam hatipliler için ne demişti? Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.