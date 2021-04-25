Ermeni çetelerinin Kars'ta yaptığı katliam

Ermeni çetelerince 3 ağabeyi katledilen, Büyük Çatma köyünden 94 yaşındaki Nazlı Nebioğlu, babasının katliamdan sonra ağabeyleri için her gün gözyaşı döktüğünü söyledi.Anlatılanlara göre küçük erkek çocukların Ermeni çeteleri tarafından toplandığını ve başka köylere götürüldüğünü ifade eden Nebioğlu, 'Annem anlatıyordu, çeteler evleri gezerek erkek çocuk var mı, diye soruyorlarmış. 6 aylık çocukları anneleri emzirir, onlar da alıp götürürmüş. Allah devletimizi korusun, o günlerden uzak etsin.' dedi.