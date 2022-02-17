Erkan Petekkaya: Rusya'da iğneyle beynimi yaktılar!
Final bölümü yayınlanacak 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Sadi' karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. Geçmişte hataları olduğunu belirten 51 yaşındaki oyuncu, alkol sorunu ve Rusya'da gerçekleşen iğne tedavisiyle ilgili itirafıyla şaşırttı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Erkan Petekkaya, hakkında yapılan 'öfke kontrolü ve alkol sorunu' yorumlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.
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Herkesin hataları olduğundan ve kendisinin de geçmişte hatalar yaptığından bahseden oyuncu, "Ben insanım. Aslında yok ama benim için 'Öfke kontrol sorunu var' diyorlar. Ben birine, 'Haydi canım' yazınca büyütüyorlar. Dilimin biraz kemiği yok. Kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum. Hatalarım tabii ki var. İçki içtim biraz, hatalarım ondan oldu" dedi.
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4-5 yıl önce sağlık ve mental arınma için Hindistan'a gittiğini dile getiren sanatçı, "21 gün kaldım. Kolestrol, şeker, yüksek tansiyon... Hepsini hallettiler. Alkol sorunu için Rusya'ya gittim" ifadelerini kullandı.
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Petekkaya, "Bir doktor iğne yaptı. 'Alkolün beyinle iletişimini keseceğim' dedi. 'Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın, bir daha hiç canın çekmeyecek' dedi. 'Bunun için geldim, yap' dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim, aylarca sürdü" şeklinde konuştu.
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Ünlü oyuncu, "Bahamalar'a tatile gittim. Okyanusun kenarında su içiyordum. Altı ay sürdü, sonra bozuldu her şey. Eskiden galonla içerdim, şimdi üç duble içsem hiçbir şey hatırlamıyorum. İçimden şeytan çıkıyor. Hiç söylemediğim şeyler çıkıyor ağzımdan. Rusya'daki o iğneyle beynimi yaktılar" itirafında bulundu.
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Eşine (Didem Petekkaya) çok aşık olduğunu söyleyen Petekkaya, "Çok güzel bir ailem var. Bir düğünde gördüm onu ilk. Hemen kuzenime, 'Ben bu kızla evleneceğim' dedim. Uzaktan akrabaymışız. Sonra görüşmek için babasından izin istedim. Ankara'da buluştuk. 6 saat sohbet ettik. Onu eve bırakırken asansörde evlenme teklif ettim, o da kabul etti. 19 yıldır birlikteyiz" dedi.
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Geçtiğimiz ay Okan Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü' programına konuk olan şarkıcı Sinan Akçıl'ın, yakın arkadaşı Erkan Petekkaya hakkındaki sözleri gündem olmuştu.
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"Erkan Petekkaya sabaha karşı 05.00'te beni aradı. 'Karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım. Azerbaycan şarkısı. Buna söz yazar mısın?' dedi. 'Eyvah' dedim. Külfet. Birisi benden böyle bir şey isteyince külfet geliyor. Kırmamak da istediğim bir adam. Çok beğendim şarkıyı. O çok uzun yıllar Diyarbakır Devlet Tiyatroları'ndaymış. Bu tiyatrocularda çok enteresan bir kulak oluyor."
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Bir dönem ünlü oyuncu ile komşu olduğunu söyleyen popçu, "Bahçeye gelip, 'Sinan' diye bağırdığında ışıkları kapatıyordum. Evde yok rolü yapıyordum. Çünkü onunla bir buluşursak iki gün falan sürecek o görüşme. Ama iki eli kanda olsa gelecek bir adamdır. Öyle candır! Çok delikanlıdır. Tanıdığım en delikanlı olabilir Türkiye'de" yorumunda bulunmuştu.
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