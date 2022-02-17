Erkan Petekkaya: Rusya'da iğneyle beynimi yaktılar!

"Erkan Petekkaya sabaha karşı 05.00'te beni aradı. 'Karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım. Azerbaycan şarkısı. Buna söz yazar mısın?' dedi. 'Eyvah' dedim. Külfet. Birisi benden böyle bir şey isteyince külfet geliyor. Kırmamak da istediğim bir adam. Çok beğendim şarkıyı. O çok uzun yıllar Diyarbakır Devlet Tiyatroları'ndaymış. Bu tiyatrocularda çok enteresan bir kulak oluyor."