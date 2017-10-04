Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama- CANLI

04.10.2017 14:56:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin davetiyle Tahran'a gitti. Ruhani'nin Erdoğan'ı resmi törenle karşılamasının ardından ikilinin görüşmesi gerçekleşti.

Türkiye ile İran arasındaki ticari anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani ortak basın toplantısı düzenliyor.





Ruhani: İki ülkenin ikili ilişkileri her alanda gelişmektedir. İran ve Türkiye bölgedeki istikrara için önemli.

Türkiye'nin değerli Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede ilişkileri daha da ileri götürme kararı aldık. Çok önemli kararlar aldık.

İki ülke arasında bankacılık konusunda aldığı kararlar önümüzdeki hafta sonuçlanacak. İki ülke ticareti milli para birimiyle yapacak.

Gümrük konusunda bazı zorlukları çözmek ve üç gümrük kapısı da çalışacak. 2 gümrük kapısı 24 saat çalışacak. 3. kapı da yakın zamanda 24 saat çalışacak.

Türk yatırımcılara gerekli destek sağlanacak. Türkiye, İran'dan daha fazla doğalgaz alacak. Yıllık 30 milyar dolar ticaret hacmine sahip olmak istiyorlar.

Bölgemizdeki hassas konuları da müzakere ettik. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki durumlar masaya yatırıldı.

Temel amacımız bölgede barış ve istikrarı hakim almak. Mezhep ayrımcılığı bölgedeki yabancıların planı.

Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız.

Erdoğan: Değerli Ruhani'nin davetiyle burada bulunuyorum. Gösterilen misafirperverlik için teşekkür ediyorum.

İran halkı tarafından yüksek oranda seçilen kardeşim Ruhani'yi tebrik ediyorum.

Birçok alanda olumlu ve verimli görüşmeler yaptık. Türkiye ve İran'ın 30 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz vardı. 10 milyar dolarda takılı kaldık.

Her alanda yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasını destekledik.

Finans sektörüne bir canlılık getirmek için adım attık. Merkez bankalarımız aralarında karar aldılar.

Enerji işbirliğimizi yoğunlaştırma kararlılığı var.

Irak sorunu önümüzdeki ilk madde haline geldi. Bu Kuzey Irak neyin referandumunu yapıyor. Bu referandumu tanımadığımızı söyledik. Mossad'la masaya oturup verilen karar gayri meşrudur.