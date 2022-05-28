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Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı

2022-05-28 19:06:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasının başında Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. Rabbim bizleri de şehitlerimizin kutlu ve mübarek yolundan ayırmasın” diye ekledi.

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ise ‘küleği sert, insanı mert' bu güzel başkentte, Bakü'de, bir başka tarihî buluşmaya yine birlikte imza atıyoruz. Kıymetli Kardeşim İlham Aliyev'in şahsında Can Azerbaycan'ın mümtaz halkına, samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Hazar'ın incisi Bakü'de, ‘bir millet, iki devlet, tek festival' şiarıyla, dünyanın en gözde havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

“AZERBAYCAN'LA İFTİHAR EDİYORUZ”

“Bugün buraya aramızdaki muhabbetin nişanesi olarak geniş bir heyetle geldim” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her birinize, kalbi sizinle çarpan gençlerimizin selamını getirdim. Sizlere, ‘Can Azerbaycan' deyince, ‘Karabağ' deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim. Sizlere, ellerini semaya her açtığında Azerbaycan'ın huzuru ve esenliği için dua eden Türkiye'deki kardeşlerinizin selamını getirdim. Sizlere Azerbaycan türküleriyle sevinen, Azerbaycan ağıtlarıyla hüzünlenen milyonlarca dostunuzun, kardeşinizin selamını getirdim. Karşılaştığı onca haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen; diplomaside, ekonomide, kültürde destan yazan Azerbaycan'la iftihar ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, TEKNOFEST'i yurt dışında ilk defa Can Azerbaycan'da düzenlemenin heyecanını ve haklı gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Azerbaycan gençliğinin becerilerini, yeteneklerini sergilemesi ve geliştirmesi için burası önemli bir platform özelliği taşıyor. TEKNOFEST yarışmalarında çalışmalarıyla dereceye giren siz gençlerimiz, yarının insansız hava araçlarını, yapay zekâlarını, dijital teknolojilerini üreten ve geliştiren bilim insanları olacaksınız. Azerbaycan'la birlikte daha nice projelerde gençlerimize yeni ufuklar açmayı ve millî teknoloji hamlemizi birlikte gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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