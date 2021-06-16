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Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’da düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Şuşa’daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. İki lider, Şuşa’daki Hankızı Çeşmesi, Sergi Salonu, Halı Müzesi, Saatli Mescit, Yukarı Gövher Ağa Camisi, Aşağı Gövher Ağa Camisi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. İki lider, daha sonra Cıdır Ovası’nda düzenlenen Karabağ atlarının gösterisini izledi.

2021-06-16 08:24:20
'Araplara ölüm'

'Araplara ölüm'

Şam Kapısı çevresindeki Kanuni Sultan Süleyman caddesinde İsrail polisi koruması altında tur atan Yahudiler, 'Araplara ölüm' sloganlarıyla Şam Kapısı önündeki alana indi. Şam Kapısı'nda gazetecilere söven ve sataşan Yahudiler, alanda bulunan Filistinli bir kadın ve gence saldırdı. İsrail polisi, karşılık vermeye çalışan Filistinli genci gözaltına aldı. Aşırı sağcı milletvekili İtamar Ben-Gvir de İsrail polisi eşliğinde alanda yer alırken, İsrail polis helikopteri de kutsal şehir üstünde tur atıyor. Öte yandan Şam Kapısı çevresi başta olmak üzere Selahaddin caddesi boyunca da İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi devam ediyor. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail polisinin şu ana kadar Filistinlilere müdahalesinde 17 Filistinli yaralandı. Ayrıca, İsrail polisi şu ana kadar en az 6 Filistinliyi gözaltına alındı
İzmir'de haciz işlemi yapan avukata saldırı

İzmir'de haciz işlemi yapan avukata saldırı

İzmir Bayraklı'da haciz işlemi için iş yerine giden avukat saldırıya uğradı. Kafasına silah dayanan ve yere yatırılan avukatı güvenlik güçleri kurtardı.
İnanılmaz olay! Park halindeki aracı çukur yuttu

İnanılmaz olay! Park halindeki aracı çukur yuttu

Hindistan'da aşırı yağmurların yağması ile hayat durma noktasına geldi. Park halindeki araç, zeminin çökmesiyle oluşan çukurda kaybolduğu anlar saniye saniye görüntülendi.
Afrin'de bombalı araçla saldırı: 1 kişi öldü

Afrin'de bombalı araçla saldırı: 1 kişi öldü

Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kefer Cenne köyünün girişindeki kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Terör örgütü 12 Haziran'da Afrin'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda, 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.
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