Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldıktan sonra Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldıktan sonra Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı
Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Antalya’ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ve sol şeritte ilerleyen Musa Özbek’in (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keser’in kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilden fırlayan sürücü Keser’in eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalı’nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı otomobil sürücüsü Musa Keser hastaneye kaldırdı.
Meyve suyu tesisinde ayakkabıyla vişne çiğnendiği görüntülendi!
Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye para cezası uygulandı. Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçiler meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin ayakkabısıyla vişneleri çiğnediği anlar yer aldı.
Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
Konya'da, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun ortasında yatan yavru bir köpeği ezdi. Köpeğin öldüğü, otomobil sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti. Sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği o anlar cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yatan yavru köpeğin üzerinden geçmesi ve uzaklaştığı anlar yer aldı.
Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, gözaltına alındı
Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi’ndeki Bursa Valiliği önünde meydana geldi. Valilik önündeki Atatürk heykeline çıkan M.Y., elindeki çekiçle mermerlere vurmaya başladı. Bu sırada valilik önünde bekleyen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri M.Y.’ye müdahale eden polisler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konuyla ilgili Bursa Valiliği'nden yapıan yazılı açıklamada, 'İlimiz Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan Atatürk heykeline; 07 Temmuz 2021 günü saat 14.10 sıralarında, elinde keser bulunan M.Y. isimli şahsın zarar vermeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.