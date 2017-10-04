Erdoğan-Ruhani ortak basın toplantısı

04.10.2017 17:44:24

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tahran'da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli kararların alındığını söyledi.

Başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda, baş başa görüşme ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, iki ülkenin bölgedeki istikrar ve güven için önemine değinerek, "Bölgedeki iki güçlü dost ve Müslüman ülke Türkiye ve İran, Ortadoğu'da istikrarın merkezidirler." dedi.

Son yıllarda iki ülke ilişkilerinin siyasi, bölgesel, kültürel ve ekonomik yönden günden güne gelişmekte olduğunu dile getiren Ruhani, "Bugünkü görüşmelerimizde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli kararlar alındı. Bankacılık ve ticaretin iki ülke milli para birimleriyle yapılması alınan önemli kararlardandı." ifadelerini kullandı.

Bankacılık alanında alınan kararların önümüzdeki haftanın sonuna kadar neticeleneceğini belirten Ruhani, "3 gümrük kapısının 24 saat çalıştırılması kararı alındı. Böylece transit yük taşımacılığı ve gümrük işlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 2 sınır kapısı yarın itibarıyla 24 saat çalışmaya başlayacaktır. 3'üncü kapıdaki inşaat ve teknik işlerin sona ermesiyle o da 24 saat çalışmaya başlayacaktır." diye konuştu.

Başta petrokimya, turizm, alt yapı ve taşımacılık alanlarında olmak üzere Türk yatırımcıların İran'da yatırım yapabilmeleri için gerekli kolaylıkları sağlama konusunda hazır olduklarını dile getiren Ruhani, "Petrol ve doğalgaz konusunda Türkiye'nin İran'dan daha fazla gaz alması konuları görüşüldü. Bu konuda iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında gerekli müzakereler yapılacak. Yine İran tarafının doğalgaz konusunda Türk yatırımcılarının yapacakları faaliyetler için hazır olduğunu bildirmek isterim." açıklamasında bulundu.

Ruhani, İran ve Türkiye arasında kurulacak ortak komisyonların turizm alanında yapılacak faaliyetlere katkı sağlayacağını belirtirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık 30 milyar dolara çıkması konusunda da kararlı bir duruş sergileneceğini kaydetti.

Suriye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) gibi hassas konularla ilgili uzun görüşmeler yapıldığını aktaran Ruhani, "İki ülkenin nihai hedefi, istikrar ve güvenliğin tüm bölgede sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

Ruhani, Suriye'deki güvenlik ve barış konularında, Türkiye, İran ve Rusya ile, Kuzey Irak konusunda da Türkiye, İran ve Irak merkezi hükümetiyle çözüme ulaşmak için daha fazla iş birliği gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yabancı ülkelerin, ırkçılık ve mezhep ayrılıklarına dayalı bölgedeki "komplo"larına karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Ruhani, "Türkiye ve İran hiçbir zaman ayrımcılığı ve toprak bölünmelerini kabul etmemektedir. Irak bir bütün ve Suriye bir bütün ülkedir. Bölgedeki parçalanmaları asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

IKBY'nin, İran, Türkiye ve Irak devletlerini bir takım yaptırım kararları almaya mecbur bıraktığını dile getiren Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörizmle mücadele her iki ülkenin önemli hedefleri arasındadır. DEAŞ, Nusra cephesi veya PKK, hangi isim altında olursa olsun, teröristler bilmelidir ki bölge ülkeleri insanlık dışı faaliyetlere izin vermeyecektir."

Basın toplantısı öncesinde, gümrük, bankacılık, devlet televizyonları ve arşiv konularında iki ülke arasında 4 mutabakat zaptı imzalandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da bulunuyor.

Erdoğan'ın İran Lideri Ali Hamaney'le de bir araya gelmesi bekleniyor.