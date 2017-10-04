Erdoğan Ruhani ile görüştü

04.10.2017 13:24:44

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Hasan Ruhani tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, ardından kendisiyle görüşmeye geçti. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.İki liderin yaptıkları görüşmede IKBY'nin yasa dışı referandumu, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.(Derya Yetim / İHA)