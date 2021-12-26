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Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasını aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

2021-12-26 11:58:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep'te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş'i telefonla aradı.

Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, pitbull saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ünün tutuklandığını açıklamıştı.

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