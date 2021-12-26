Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasını aradı

Salda Gölü'nü ziyaret edenler anlattı

Muhteşem doğası ve güzelliği ile Türkiye’nin Maldivler’i Salda Gölü’nü gezmeye gidenler, mutlu bir şekilde geri dönüyor. Fatma Atik Mutlu da Salda’nın düzenlenmiş haline övgüler yağdıranlardan biri...