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''Erdoğan, kurmaylarına '128 milyar dolar' talimatı verdi''

Hürriyet yazarı Selvi, '128 milyar dolar nerede?' tartışmalarına ilişkin 'Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, 'Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin' talimatını veriyor' dedi.

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21.04.2021 10:13:26
''Erdoğan, kurmaylarına '128 milyar dolar' talimatı verdi''

Hürriyet yazarı Selvi, "128 milyar dolar nerede?" tartışmalarına ilişkin "Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, 'Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin' talimatını veriyor" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar buharlaştırıldı" iddiasına ilişkin AK Parti'ye talimat verdiğini yazdı.

Selvi, "Erdoğan hangi konuda ‘Çıkın, anlatın, konuşun' dedi?" başlıklı yazısında, şu ifadelere yer verdi:

"128 milyar dolarla ilgili tartışmalar siyasetin tansiyonunu yükseltti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda rahat olduğu gözleniyor. Çünkü Erdoğan, yapılan her işlemin kaydının tutulduğunu ve Merkez Bankası kaynaklarının gerektiği zamanda ve doğru bir şekilde kullanıldığını düşünüyor. Erdoğan'ın bu konuda kendine olan güveni tam diyorum ama o, bunun topluma doğru bir şekilde anlatılması gerektiğine inanıyor. O nedenle AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, 'Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin' talimatını veriyor. 'Muhalefetin yalanlarını millete izah edin arkadaşlar' diyor." 

Selvi yazısının devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda gelen her dalgayı göğüsleyen bir lider. Erdoğan'ın bugün AK Parti grubunda 128 milyar dolar konusunda ayrıntılı açıklamalar yapacağı söyleniyor. Erdoğan'ın hem işin ekonomik boyutunu anlatması hem de muhalefetin, 'Buharlaştı, arka kapıdan birilerine satıldı' şeklindeki ithamlarına yanıt vermesi bekleniyor. Yine ne varsa Erdoğan'da var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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