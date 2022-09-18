Erdoğan'ı böyle tanıttı: Dünyanın en iyi başkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile öz çekim yapan Burkina Faso’lu bisikletçi Michael, 'Dünyadaki en iyi Cumhurbaşkanı' dedi.
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Recep Tayyip Erdoğan ile öz çekim yapan Burkina Faso’lu bisikletçi Michael, 'Dünyadaki en iyi Cumhurbaşkanı' dedi.
LGBT karşıtı yürüyüşte bir grup LGBT’li yuhalanarak uzaklaştırıldı
Bugün Saraçhane’de düzenlenen LGBT karşıtı miting sonrasında gerçekleştirilen yürüyüşe LGBT’li bir grup da karşıt olarak katılmak istedi ancak polis tarafından uzaklaştırıldı. Yürüyüş yapan vatandaşlar ise gökkuşağı renkli bayrak taşıyan LGBT’li grubu yuhaladı.