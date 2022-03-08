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Erdoğan: Giderlerse gitsinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bir araya geldiği kadın muhtarlara hitap etti.

2022-03-08 16:59:51

Bugünkü buluşmanın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla ayrı bir öneminin, anlamının bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Bazı doktorların ülkeyi terk ettiği haberlerine sert tepki gösteren Erdoğan "Giderlerse gitsinler" dedi. Erdoğan doktor sıkıntısı yaşanmayacağını gerekirse yurt dışından gelmek isteyen doktorlara fırsat verileceğini belirtti.

Erdoğan doktorların ayrılması durumunda üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edileceğini ve 'asistan doktorlarla' yola devam edileceğini söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz"

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