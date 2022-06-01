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Erdoğan, Gezi protestolarına katılanlara 'Sürtük' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Gezi Parkı protestolarına katılanlara 'sürtük' dedi. 

2022-06-01 14:07:08

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Gezi protestocuları için şu ifadeleri kullandı:

'Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber.'

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