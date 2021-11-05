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Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılışı öncesi gençlerle basketbol maçı yaptı.

2021-11-05 16:13:35
''Ben saksı değilim!''

''Ben saksı değilim!''

Erol Büyükburç'un 14 yıl önce 'Ben saksı değilim' diyererek Behzat Uygur'a kızdığı video sosyal medyada yeniden gündemde. Erol Büyükburç jüri olduğu bir televizyon programında sunucunun kendisine az söz hakkı vermesi üzerine sinirlenip 'Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um. Bana saksı muamelesi yapamazsınız' diye bağırmıştı.
'Yanlış bağlantı': Kağıtları yere fırlattı

'Yanlış bağlantı': Kağıtları yere fırlattı

CNN Türk'te yanlış bağlantı kurulması nedeniyle Ankara muhabiri Serhat Dal, duruma sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlatması kameralara yansıdı
İntihara kalkışan kadını muhabir kurtardı!

İntihara kalkışan kadını muhabir kurtardı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan Serap K. (33), bir anlık dalgınlığından faydalanan gazetecinin üzerine atlaması sonucu kurtarılıp, polisler tarafından bulunduğu yerden indirildi.
Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu

Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü koku ihbarına gelen polis, bir iş hanındaki inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kalan Ali Yılmaz'ın (58) cansız bedeniyle karşılaştı.
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