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AK Parti TBMM Grup Toplantısı
AK Parti TBMM Grup toplantısı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması
AK Parti TBMM Grup toplantısı
Baraj suları çekilince mezarlıklar ortaya çıktı
Hamsinin fiyatı fırladı
O PKK'lı Şırnak'ta öldürüldü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk'ta
Kerkük'teki gelişmeler
HTŞ'den El Kaide'nin çağrısına cevap geldi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Adana'daki silahlı saldırıya dava
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Erdoğan'dan taşeron düzenlemesi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında taşeron düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan taşeron düzenlemesi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında taşeron düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan rest: İlişkilerimizi keseriz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. ABD Başkanı Trump'a Kudüs çağrısı yapan Erdoğan 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir' dedi.
Eski Gürcistan Devlet Başkanı binanın çatısına çıktı!
Eski Gürcistan eski Başkanı Mikhail Saakashvili’nin Başkent Kiev’deki dairesini polisler aramak isteyince intihar etmeye kalkıştı.
Erdoğan: Nerede kullanacak bu silahları Amerika?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Minik çocukları dövüştürenlere büyük tepki!
Bir boks turnuvasında minik çocuklara yaptırılan dövüş sosyal medyada büyük tepki aldı. Görüntüleri yorumlayanlar minik çocukların bu yaşta kavga ve şiddete alıştırılmasının doğru olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Günlerce kamuoyunu Cumhurbaşkanının yakınları milyonlarca para gönderdi diyerek aldatan şahsın ipliğini pazara çıkardık.
Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot her soruya cevap veriyor
Bursa'da ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot, kendine sorulan her soruya anında cevap veriyor.
Diriliş Ertuğrul 98. Bölüm 2. Tanıtımı
Diriliş Ertuğrul 98. Bölüm 2. Tanıtımı
Sürücülerin trafikte bir saat süren tekme tokat kavgası kamerada
Bahçelievler'de meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavga yaklaşık 1 saat süreyle devam etti. İlk etapta dayak yiyen sürücünün arkadaşlarını da çağırdığı olayda taraflar adeta dinlene dinlene kavga etti. Saniye saniye kameralara yansıyan kavga polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
İsveç polisi Suriyeli annenin elinden çocuklarını aldı
İsveç'te kaydedilen görüntülerde, komşularının şikayeti olduğunu söyleyen İsveç polisi, Suriyeli ailenin 3 çocuğunu zorla ellerinden alıyor.
Ali Abdullah Salih öldürüldü!
Yemen'de Husiler, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in başkent Sana'nın güneyindeki evini patlayıcılarla havaya uçurdu. Salih öldürüldü. İşte o anlar...
Hastalanan köpeğin hapşırık krizi
Hastalanan sevimli köpeğin hapşırık krizini izlerken kendinizi gülmemek için zor tutacaksınız.
Hatay’da sınıra askeri sevkiyat
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri personel takviyesi yapıldı.
Dev itfaiyenin hayran bırakan şerit değiştirme manevrası
Yangına müdahale edecek olan itfaiye aracı, süratli bir şekilde yan yoldan ana yola bağlanıyor. Sağ şeritten en sol şeride kusursuz manevrasıyla beğeni toplayan itfaiye aracının görüntüleri başka bir aracın kamerasına böyle yansıdı.
Demir kapının altında kalan işçinin ölüm anı kamerada
200 kilogram ağırlığındaki demir kapı, bir işçinin üzerine devrildi. Olayda talihsiz işçi oracıkta can verdi.
Akıllı ve hızlı polis ölümden böyle kurtuldu!
Brezilya'da saldırı hazırlığındaki bir adamı erken fark eden polis silahını çekerek çatışmaya girdi. Saldırganı vuran polis, dikkati ve hızı sayesinde ölümden kurtuldu.
Broadwayini gezmeye çıkaran adam izlenme rekorları kırıyor
Arızalanan Renault Broadway marka aracını ip yardımıyla çeken adam sosyal medyayı salladı. Kullanıcıların 'Gezmeye mi çıkardın?' gibi yorumlarına maruz kalan adamın görüntüleri haftanın en çok paylaşılan videoları arasında.
3. Havalimanı uzaydan görüntülendi
Tüm bölümleri ile hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3. Havalimanı'nın inşaat sırasında yıllar içindeki değişimi, uzaydan çekilen fotoğraflarla görüldü.
Karadenizli mucitten ilginç sistem
Karadenizli bir vatandaşın odun kesmek için kurduğu ilginç düzenek sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Film sahnesi gibi kovalamaca: Polisle çatışıp izlerini kaybettirdiler!
Karaman'dan çaldıkları otomobille Mersin'de yağma olayına karışan şüpheliler, Ereğli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık vererek izlerini kaybettirdi. Güvenlik çemberine alınan mahallede kent merkezinden sevk edilen özel harekat polislerinin de desteğiyle arama yapılıyor.
Üst geçide çarpan traktörün devrildiği kaza kamerada
Hollanda'da iş makinesi taşıyan traktör üst geçide çarparak devrildi. Üst geçide çarpan traktör kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, araçlarda ve üst geçitte hasar oluştu.
Diriliş Ertuğrul 98. bölüm fragmanı
Diriliş Ertuğrul 98. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 28. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 28. bölüm fragmanı
Mehmetçiğe sığınan sevimli sincap
Askerlerimizin kırsalda karşılaştıkları yabani sincapla yaşadıkları sevimli anlar cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi.
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