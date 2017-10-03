Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ile güvenlik korucusu Dündar Page'nin ailelerine taziyelerini iletti.
03.10.2017 11:48:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal ile güvenlik korucusu Page'nin ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal ile güvenlik korucusu Page'nin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.