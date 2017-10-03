Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal ile güvenlik korucusu Page'nin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi
03.10.2017 11:46:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ile güvenlik korucusu Dündar Page'nin ailelerine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ile güvenlik korucusu Dündar Page'nin ailelerine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal ile güvenlik korucusu Page'nin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.