Erdoğan'dan OHAL açıklaması

01.10.2017 14:48:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

OHAL konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,şöyle konuştu:

"Yargının terör örgütü olarak tanımladığı yapıları doğrudan ya da dolaylı desteklemeyi hiç kimseye yakıştıramam. OHAL uygulamasına yönelik bir takım nitelemeler var ki gerçekten kabul edilebilir değil.

Türkiye'nin olağanüstü tehditlerle karşı karşıya olduğunu kim inkar edebilir? Olağanüstü tehditler olağanüstü tedbirler gerektirir. Bugüne kadar terör örgütleri ve mensupları dışında OHAL'den zarar gören olmamıştır. Biz Türkiye olarak sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadele konusunda karalılığımızı devam ettireceğiz."