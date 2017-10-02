Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması

02.10.2017 06:32:53



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 26. Dönem 3. Yasama Yılı Resepsiyonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.



Motorlu Taşıtlar Vergisi zammına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu arkadaşlarla görüşmeden böyle bir şeyi ifade etmem doğru olmaz. Daha önceki motorlu taşıtlardaki zam oranı çok yüklü bir zam oranı değildi. Şuandaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar değerlendirirse o değerlendirmeden sonra ne yapılabilir o hükümetimizin takdiridir. Başbakanımızla bir görüştüğümüzde gündemde var mı yok mu ancak öğrenebilirim" dedi.



Kuzey Irak konusunda Fransa'nın arabuluculuğuna ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, "Fransa'nın arabuluculuğunu tarafların kabul ettiğine dair bir bilgi bende yok. Sadece Federal Irak yönetiminin 'biz her türlü görüşmeye hazırız' gibi bir şeyi bana ulaştı ama Kuzey Irak'ın buna nasıl baktığını bilmiyorum" diye konuştu.



Erdoğan, "Siyasi parti genel başkanları ile Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:



"Benim Perşembe günü Sayın Bahçeli ile bir görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir davet yapmak suretiyle bu konudaki kanaatlerini alırım ve bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz."



Erdoğan, İran ziyaretine ilişkin ise, "İran'a ziyaretim Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı içindir. Kuzey Irak konusunu da görüşeceğiz. Bu görüşmelerimizin içinde gerek Sayın Ruhani ile gerekse Sayın Hamaney ile görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmeler sonrasında ciddi bir yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız. Biz bütün bölge ülkeleri ile bu konuda irtibat halindeyiz" açıklamasında bulundu.





