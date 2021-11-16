Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü inceledi.

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in mezuniyet töreni ve nişan töreninde çekilen fotoğrafları da yer alan fotoğraf albümünü inceledi. Erdoğan, cinayetin ardından cumartesi günü telefonla da arayıp, Cengiz çiftine başsağlığı dilemişti.

Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in mezuniyet ve nişan törenlerinde çekilen fotoğraflarını incelerken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Beyhan Cengiz'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Gönlümdeki insanın evime gelmesi ne güzel' diyerek karşıladığı öğrenildi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yer aldı. DHA