Erdoğan’dan Altay hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ayrıntılar geliyor…
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
İSTANBUL
20:04:00
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BURSA
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ANKARA
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SİVAS
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ERZURUM
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HAKKARİ
18:59
İSTANBUL
20:04:00
İftar vakti
ANKARA
19:47
ERZURUM
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ayrıntılar geliyor…
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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