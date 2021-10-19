Erdoğan’dan Afrika’da 4’lü zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Tarihi köprünün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılmasını istiyorlar
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılması istendi. Mahalle muhtarı Kasım Turan, bu köprünün, 900 yıllık Malabadi'nin yanında kötü bir görüntü oluşturduğunu belirterek, 'Bu köprü, Malabadi'nin çehresini bozmaktadır' dedi.
Kütüphanekolik öğretmen
Erzurum'un Hınıs ilçesine 2018 yılında Türkçe öğretmeni olarak atandığı okula 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle 4 bin kitaplı kütüphane kazandıran Sedat Emrem (30), bu zamana kadar 18 ilde çalışma yaptı. Şu ana kadar 35 kütüphane kuran, eğitim camiasında 'kütüphanekolik' olarak tanınan Emrem '47 okulumuz için 15 bin kitabımız hazır ama yetersiz. Bu noktada destek bekliyorum. Hedefim; 2021 yıl içinde 100 kütüphane açmak' dedi.
Valilikten 'Kürtçe müzik' iddiasına ilişkin açıklama
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki düğünde istek parçayı hemen çalmayan müzisyen Erdal Erdoğan'ın sazını kırıp yüzüne tekme atan H.K. gözaltına alındı. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada 'ırkçı saldırı' olarak paylaşılması üzerine Gaziantep Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.
Kandahar'da Şii camisine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Anadolu Ajansı, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor. Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor. Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor. Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor. Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor. Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti. AA