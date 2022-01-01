Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıfır noktadaki 2 bin 100 rakımlı Şırnak Cudi Dağı askeri üs bölgesinde görevli jandarma komandoların yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yılı sınırın sıfır noktasındaki Mehmetçik ile karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla üs bölgesini ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü ve Türkiye'nin en modern üs bölgesi olan Cudi Dağı Üs Bölgesi'nin bir hafta önce tamamlandığını belirtti. "Burayı görmenizi isterim." diyen Soylu, üs bölgesinin ortaya konulan iradenin yüz akı olduğunu söyledi.

Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Jandarmalarımız, Mehmetçiklerimiz... Sizleri 2021'i bitirip 2022'ye geçerken İstanbul'dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerek komuta kademesi gerekse jandarmalarımızı, Mehmetlerimizi gözlerinden öpüyorum. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Beslen'de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Bilin ki bu millet yarın bir tarih yazılacaksa sizi yazacak. Ben de sizlerle iftihar ediyorum."

Terörle mücadelede alınan neticelerin gurur kaynağı olduğuna işaret eden Erdoğan, 2022'nin daha güçlü inşa edileceğini belirtti.

Erdoğan, "Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Girilmez denilen yerlere girdiniz, oralarda güzel üsleri kurdunuz. Bundan sonra bugün bakanımla yaptığınız bu yılbaşı değerlendirmesini Rabb'im lütfeder bir de sizlerle beraber yaparız." dedi. AA