Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor
05.10.2017 13:52:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Masada, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler olacak. Kabul, saat 13.30'da başladı.
(Enise Vural/İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Masada, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler olacak. Kabul, saat 13.30'da başladı.
(Enise Vural/İHA)