Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar

04.10.2017 14:51:55

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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Gökhan Sönmezateş de 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan isimler arasında yer aldı. Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz ise beraat etti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe, Özcan Karacan'ın dosyaları ayrıldı.(İA)