Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada
04.10.2017 14:51:55
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.
2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Gökhan Sönmezateş de 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan isimler arasında yer aldı. Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz ise beraat etti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe, Özcan Karacan'ın dosyaları ayrıldı.
(İA)
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.
2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Gökhan Sönmezateş de 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan isimler arasında yer aldı. Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz ise beraat etti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe, Özcan Karacan'ın dosyaları ayrıldı.
(İA)