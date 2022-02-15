Erdoğan'a Dubai EXPO 2020'de büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO 2020'de Türkiye'nin sergi alanını gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai EXPO 2020'de Türkiye'nin sergi alanını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, Al Wasl Plaza'daki bayrak töreninin ardından "buggy" olarak adlandırılan golf aracı ile Türkiye'nin sergi alanına hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişi esnasında mehteran takımı da konser verdi. Dubai EXPO alanındaki ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, Türkiye'nin sergi alanına gelişinde horonla karşılandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan sergi alanına ilişkin bilgi alan Erdoğan, TOGG ve Göbeklitepe maketlerini inceledi.

Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Pavilyonu'nda incelemelerde bulundu, icra edilen müzikleri dinledi.