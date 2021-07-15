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Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan videoda şunlar kaydedildi:'Çanakkale geçilmez. Vatanı ve bağımsızlığını korumak uğruna mermilere göğüs geren Mehmetçik ölmez. Cesaretin geçilmez, 15 Temmuz'da iki kıtanın birleştiği yerde, hainlerin namlularının üzerine çıplak elleriyle yürüyen, korkusuzca birlik olan bir millet bölünmez, azmin geçilmez. Mavi vatan geçilmez. Oruç Reis'in, Barbaros'un, Turgut Reis'in destan yazdığı engin mavi sulardaki varlığın engellenemez. Doğu Akdeniz geçilmez. Ay yıldızın ulaştığı her yeri aydınlatan, muhtaç olana uzanan şefkat ve yardım çaban geçilmez. İstikbali göklerde olan, her an yeniye ve daha iyiye doğru sarsılmaz bir kararlılıkla yürüyen Türk gençliği geçilmez. Gerçek gücün birlikten doğduğunu bilen asil Türk milleti mağlup edilemez. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin vatanı Türkiye'sin. Türkiye geçilmez.'

2021-07-15 15:21:47
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

15 Temmuz'un 5'inci yılında, ortaya koyduğu kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Ziyaretçiler çocuklarına onun yaptığı kahramanlıkları anlattı. Ziyarete gelenler duygulu anlar yaşadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Hüseyin Pekmez (45), AA muhabirine, şehide vefa borcunu ödemek için geldiklerini söyledi. Şehidin kabrinde dua okuduklarını belirten Pekmez, 'Çok buruk, hüzünlüyüz. Anlatılacak gibi değil. Ailemle geldik. Çocuklarımıza burayı gösterdik, şehidimizi, yaptığı kahramanlığı anlattık.' dedi.
TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Abi aldık mı TRT'yi?

TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Abi aldık mı TRT'yi?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Geçirdiği ameliyattan saatler sonra kalkışmayı duyup, alana koşan özel güvenlik görevlisi Ersin Eşref Balcı'nın (33) cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Balcı ve çevresindekilerin, askerleri ikna etmeye çalışması ve TRT'nin işgalden kurtarıldıktan sonraki sevinçleri yer aldı. Balcı, 'Rütbeli askerler 'Halkı vurun' emri verirken, ona rağmen askere sarılıp onları ikna etmeye çalıştık' dedi.
Kahraman babaların muhteşem refleksleri

Kahraman babaların muhteşem refleksleri

Babaların çocuklarını refleksleri sayesinde koruduğu o anlar beğeni rekoru kırıyor.
Adrenalin zirve yaptığı an skydiving

Adrenalin zirve yaptığı an skydiving

Maceracı iki kişi skydiving (uçaktan atlama) yaparak gökyüzündeyken birbirleri ile top oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi çekiyor.
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