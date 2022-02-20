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Erdemli, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri açısından önemli bir bölge.

Kanlıdivane, Mersin’in en iyi korunmuş ve en çok ziyaret edilen antik yerleşimlerinden biri.

2022-02-20 11:50:23

Erdemli, Mersin'in 37 km batısında, Akdeniz kıyısında kurulu bir ilçe.

Erdemli, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri açısından önemli bir bölge.

Antik Dönem'de Dağlık Kilikya sınırları içinde Kanlı Divane, Erdemli İlçesinin 13 km batısında yer alıyor. Kanlı Divane Antik yerleşimi; merkezinde bulunan büyük bir yer çöküntüsünün etrafında kurulmuş.

Kanlıdivane, Mersin'in en iyi korunmuş ve en çok ziyaret edilen antik yerleşimlerinden biri.

Sahip olduğu doğa şartlarının yanısıra merkezindeki obruk olarak adlandırılan devasa yer çöküntüsü, buranın merak edilen bir yer olmasına yol açmış.

Kanlı Divane obruğunun etrafında dört önemli kilise yer alıyor. Kiliselerin yanısıra çok sayıdaki evin ve zeytinyağı atölyesinin varlığı, yerleşimin bu evrede önemli bir üretim merkezi olduğuna işaret ediyor.

Bu bölgede, 100 kadar lahit ve anıt mezar tespit edilmiş.

Kanlıdivane hakkındaki kısıtlı sayıdaki çalışma bulunuyor.

Yüzeyde görülen kalıntılardan ve dört kilisenin varlığından dolayı Geç Antik Dönem kutsal alanı olarak tanımlanmış.

Antikkent içinde çok sayıdaki yapının zeytinyağı atölyesi olarak kullanıldıkları tespit edilmiş.

Bu atölyelerin içlerinde, zeytinin ezilmesi için kullanılan kaldıraç ilkesiyle çalışan ve baskı kollu olarak adlandırılan presler var.

Ayrıca, bu atölyeler içerisinde zeytin çekirdeğini kırmak için kullanılan kırma teknelerinin ve kırma taşları da tespit edilmiş olması bu mekanların zeytinyağı üretiminde kullanıldıklarını göstermesi açısından önem taşıyor.

Ayrıca, bu tip preslerle birlikte vidanın kullanılmış olması da önemlidir.

https://www.bisikletinisiyatifi.org/

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